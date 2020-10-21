

Въезжающие в страну граждане Грузии, имеющие PCR-тест, не будут помещены в карантин

21.10.2020 15:02





По словам руководителя администрации правительства Натии Мезвришвили, с сегодняшнего дня, въехавшие из-за рубежа граждане Грузии, имеющие PCR-тест, смогут вместо карантина перейти на самоизоляцию.



По словам Мезвришвили, данное решение касается всех стран.



«С сегодняшнего дня в силу вступает правило, согласно которому, граждане Грузии, въезжающие в Грузию и имеющие PCR-тест, эти люди вместо карантина перейдут на самоизоляцию. Это касается любой страны, из которой въезжают граждане Грузии, здесь не имеются ввиду только те страны, с которыми у нас отношения, основанные на принципе взаимности. Въехавшие из любой страны граждане Грузии, которые будут иметь тест вместо карантина пойдут на самоизоляцию», - заявила Натия Мезвришвили.



Напомним, что приехавшие из-за рубежа граждане Грузии при предъявлении PCR-теста вынуждены были пройти 8-дневный обязательный карантин.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





