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Въезжающие в страну граждане Грузии, имеющие PCR-тест, не будут помещены в карантин
21.10.2020 15:02
По словам руководителя администрации правительства Натии Мезвришвили, с сегодняшнего дня, въехавшие из-за рубежа граждане Грузии, имеющие PCR-тест, смогут вместо карантина перейти на самоизоляцию.
По словам Мезвришвили, данное решение касается всех стран.
«С сегодняшнего дня в силу вступает правило, согласно которому, граждане Грузии, въезжающие в Грузию и имеющие PCR-тест, эти люди вместо карантина перейдут на самоизоляцию. Это касается любой страны, из которой въезжают граждане Грузии, здесь не имеются ввиду только те страны, с которыми у нас отношения, основанные на принципе взаимности. Въехавшие из любой страны граждане Грузии, которые будут иметь тест вместо карантина пойдут на самоизоляцию», - заявила Натия Мезвришвили.
Напомним, что приехавшие из-за рубежа граждане Грузии при предъявлении PCR-теста вынуждены были пройти 8-дневный обязательный карантин.
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