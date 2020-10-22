

В Грузии зафиксировано 1 595 новых случаев коронавируса, умерли еще 6

22.10.2020 11:27





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 1 595 новых случаев коронавируса. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Всего в Грузии подтверждено 22 803 случаев коронавируса.



От коронавируса умерли еще 6 пациентов. К этому времени всего с начала пандемии в Грузии от коронавируса скончались 178 человек.



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