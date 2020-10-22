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В Грузии за время пандемии обновили уже второй музей
22.10.2020 19:47
Грузия — единственная страна в Европе, где во время мировой пандемии были открыты два новых музея – на этот раз открылся археологический музей в Вани, сообщает Национальный музей Грузии.
В здании музея, отвечающем международным стандартам, есть постоянная экспозиция, а также временные выставочные помещения. В здании разместились научные лаборатории, аудитории, библиотека, а также кафе и музейный магазин.
В отреставрированном зале музея также планируют проведение международных симпозиумов. Отмечается, что симпозиумы, посвященные проблемам истории и археологии причерноморских стран античных времен, проводятся в музее Вани с момента основания.
Первым музеем, открывшимся в Грузии в июле, в период пандемии коронавируса, стал Болнисский музей, новое здание которого также отвечает международным стандартам.
Ванский археологический музей имени Отара Лорткипанидзе – один из первых музеев в Кавказском регионе, созданный в 1985 году по проекту архитектора Георгий Лежава. Лорткипанидзе руководил экспедицией по исследованию территории Древней Колхиды и обнаружил руины древнего Ванского городища, датированного VIII-I в. до н. э.
Материалы, найденные в городище Вани, имеют большое значение для изучения античного мира.
С целью выставить больше экспонатов, обнаруженных в городе Вани и его окрестностях, в 2012 году было принято решение о строительстве более масштабного здания для музея.
Музей был обновлен правительством Грузии при поддержке Всемирного банка, и других партнеров. Архитектурный проект музея и дизайн экспозиции были разработаны в сотрудничестве с немецкой компанией «Ellis Williams Architects», сценографом Линой Лопес и Грузинским национальным музеем.
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