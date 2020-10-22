

Гамкрелидзе: Около 24% инфицированных пациентов лечатся в стационаре

22.10.2020 19:49





Приблизительно 24% инфицированных коронавирусом пациентов лечатся в стационаре, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



В Грузии каждый день увеличивается показатель суточного прироста инфицированных. На сегодня по статистике в стране 13 198 активных случаев. Из них в стационарах лежат 3 155 человек.



«Я всегда говорил, что согласно данным разных стран, стационарному лечению подлежат от около 15% до 35% из общего количества инфицированных. У нас проявляется приблизительно такая же тенденция», — отметил Гамкрелидзе.



Специалист подчеркнул, что ожидает в стране дальнейший рост новых случаев коронавируса, поскольку тенденция глобальная. Гамкрелидзе еще раз призвал население использовать маску, так как вирус еще год или полтора никуда не уйдет.



«Мы должны привыкнуть, что маска стала таким же атрибутом нашей жизни, как платок в кармане. Маска должна быть на лице, так как лучшую защиту медицина пока не придумала», — подчеркнул Гамкрелидзе.



За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, скончались 6 пациентов с коронавирсом, общее число умерших увеличилось до 178. Всего с начала пандемии выздоровели 9 401 человек, из них 398 за последние сутки.



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