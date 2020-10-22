

87-летний житель Кобулети победил коронавирус

22.10.2020 22:08





87-летний Отар Абашидзе, проживающий в Кобулети, победил коронавирус. Пожилой пациент уже выписан из клиники. Информацию распространяет Батумский медицинский центр.



"Радостные новости! Победивший COVID-19 87-летний Отар Абашидзе сегодня выписан из реанимационного медцентра. Житель Кобулети поступил в клинику с коронавирусом 12 октября с недостаточностью дыхания, у него была диагностирована билатеральная пневмония, ассоциированная с COVID-19. Усилиями заботливых врачей и медсестер ему удалось победить вирус! Поздравляем батони Отара с выздоровлением и желаем ему долгих лет жизни! Спустя годы он будет говорить своим правнукам о победе над COVID-19! Спасибо медперсоналу за самоотдачу и профессионализм! С разрешения пациента мы делимся фотографией!», - отмечается в информации.



В Грузии за сутки скончались 6 пациентов в результате осложнений, вызванных коронавирусом, общее число жертв достигло 178.



Подтверждено 1595 новых случаев коронавируса, число инфицированных увеличилось до 22 803.



Выздоровели 398 пациентов, общее количество составляет 9 401 человек.



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