

Он связал нас и посадил в машину - бывший заложник

22.10.2020 22:10





«Он спросил нас, кто идет со мной, мы предложили себя, потому что остальные были женщины», - вспоминает факт нападения на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди один из заложников, который был освобожден в самом конце.



По его словам, похититель сам не знал, куда он должен был ехать, постоянно оглядывался в машине назад, так как его интересовало, не преследуют ли его сотрудники правоохранительных органов.



«Он был очень сдержанным. Не вступал ни в какие дискуссии. Он говорил нам как себя вести и что делать. Единственное, Авто (Галдава) однажды разрядил ситуацию. Нападавший очень встревожился, когда увидел на видеозаписи тяжелую технику, тогда ситуация немного обострилась.



Никакого насилия не было. Он спросил, кто идет со мной. Помимо Авто, должно было быть еще трое заложников. Мы сами изъявили желание, так как остальные были женщины. Он связал нас и посадил в машину. Один из заложников сидел за рулем, он посадил его, сам же сел рядом со мной. Один из заложников сидел рядом со мной, по фамилии Булия, а рядом с ним сидел Авто. Он сам точно не знал, куда ехать. Сначала, он сказал нам, что мы ехали в Цаленджиха, потом сменил направление. Он постоянно оглядывался назад, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Авто старался изо всех сил убедить этого человека, что за ним никто не будет следить, и что все закончится хорошо», - сказал в эфире «Рустави 2» один из заложников.



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