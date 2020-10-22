

Эпидемиологи предсказывают пик второй волны коронавируса в Грузии в середине ноября

22.10.2020 22:56





По предварительным подсчетам, пик заражений коронавирусом в Грузии наступит в середине ноября, тогда количество новых случаев в день может достичь трех, четырех и даже пяти тысяч. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Он пояснил, что центр по контролю заболеваний использует всего три инструмента для математического моделирования и тенденции распространения коронавируса и пока страна с небольшими отличиями в основном следует прогнозам.



Вместе с тем, по его словам, в Грузии сейчас фиксируется больше случаев, чем ожидалось согласно этим подсчетам. Поэтому прогнозы на ноябрь специалисты должны посчитать заново.



Центр по контролю заболеваний использует для моделирования метод контроля, который был разработан в США во время пандемии гриппа в 2009 года, второй инструмент — это метод Базельского университета, а третий — метод Института показателей и оценки здоровья (США).



«Эти инструменты являются инструментами определенного математического моделирования. Вводят много разных данных, после чего инструменты считают, приблизительно какой может быть тенденция роста случаев инфекции», — пояснил Гамкрелидзе.



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