

В Грузии зафиксировано 1928 новых случаев коронавируса

25.10.2020 11:41





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1928 новых случаев коронавируса и общее количество случаев инфицирования составляет 28431. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 604 пациента, и общее число выздоровевших составляет 10 767.



В режиме карантина находится 4112 человек, а в стационаре под наблюдением – 3 766.



Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2268.В стране от коронавируса умерли еще 8 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 201.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.



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