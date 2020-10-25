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В Грузии зафиксировано 1928 новых случаев коронавируса
25.10.2020 11:41
За последние 24 часа в Грузии выявлено 1928 новых случаев коронавируса и общее количество случаев инфицирования составляет 28431. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса выздоровели еще 604 пациента, и общее число выздоровевших составляет 10 767.
В режиме карантина находится 4112 человек, а в стационаре под наблюдением – 3 766.
Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2268.В стране от коронавируса умерли еще 8 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 201.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.
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