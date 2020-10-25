

В Грузии от коронавируса умерли еще 8 пациентов

25.10.2020 11:43





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 8 пациентов и количество жертвт этой инфекции в стране выросло до 201. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране выявлено 1 928 новых случаев коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 28 431.



Выздоровели еще 604 пациента, и их общее число составляет 10 767.



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