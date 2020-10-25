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Статистика распределения новых случаев коронавируса по регионам Грузии


25.10.2020   11:49


В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 1928 новых случаев коронавируса. По информации представителя оперативного штаба, функционирующего при Межведомственном координационном совете правительства Грузии Бердия Сичинава, статистика распределения новых случаев коронавируса по регионам страны выглядит следующим образом:

Тбилиси — 788;
Аджария — 551;
Имерети — 245;
Самегрело и Земо Сванети — 93;
Квемо Картли — 87;
Кахети — 42;
Гурия — 35;
Шида Картли — 33;
Самцхе-Джавахети — 27;
Мцхета-Мтианети — 20;
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 7.

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