

В Грузии мошенники стали предлагать препарат от коронавируса по телефону

25.10.2020 12:42





Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) Грузии предупредил граждан о новом виде мошенничества в период коронавируса, призвав к бдительности.



По данным NCDC, в последнее время гражданам стали звонить от имени лаборатории Лугара и предлагать конкретный препарат для профилактики и лечения коронавируса.



«Вышесказанное не соответствует действительности. Национальный центр по контролю заболеваний не рекомендует каких-либо лекарств», — говорится в сообщении ведомства.



NCDC призывает граждан сообщать о подобных звонках в министерство внутренних дел.



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