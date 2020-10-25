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В Грузии мошенники стали предлагать препарат от коронавируса по телефону
25.10.2020 12:42
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) Грузии предупредил граждан о новом виде мошенничества в период коронавируса, призвав к бдительности.
По данным NCDC, в последнее время гражданам стали звонить от имени лаборатории Лугара и предлагать конкретный препарат для профилактики и лечения коронавируса.
«Вышесказанное не соответствует действительности. Национальный центр по контролю заболеваний не рекомендует каких-либо лекарств», — говорится в сообщении ведомства.
NCDC призывает граждан сообщать о подобных звонках в министерство внутренних дел.
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