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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 604 пациента
25.10.2020 13:26
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 604 пациента, и общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 10767.
За последние 24 часа в Грузии выявлено 1928 новых случаев коронавируса и общее количество случаев инфицирования составляет 28431. Умерли еще 8 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в стране составляет 201.
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