

В Грузии зафиксировано 1 824 новых случая коронавируса

27.10.2020 12:42





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 824 новых случая коронавируса и общее количество случаев инфицирования выросло до 32 127. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 1 262 пациента, и общее число выздоровевших составляет 12 632.



В режиме карантина находится 3 757 граждан, а в стационаре под наблюдением – 3 847. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2 249.



В стране от коронавируса умерли еще 23 пациента. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 238.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.



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