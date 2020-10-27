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В Грузии зафиксировано 1 824 новых случая коронавируса
27.10.2020 12:42
За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 824 новых случая коронавируса и общее количество случаев инфицирования выросло до 32 127. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса выздоровели еще 1 262 пациента, и общее число выздоровевших составляет 12 632.
В режиме карантина находится 3 757 граждан, а в стационаре под наблюдением – 3 847. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2 249.
В стране от коронавируса умерли еще 23 пациента. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 238.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.
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