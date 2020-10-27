

В Грузии от коронавируса умерли еще 23 пациента

27.10.2020 12:43





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 23 пациента и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 238. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране выявлено 1824 новых случая коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 32 127.



Выздоровели еще 1 162 пациента, и их общее число составляет 12 632.



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