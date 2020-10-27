|
|
Статистика коронасмертей в Грузии
27.10.2020 13:41
По информации заместителя руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердии Сичинава, за последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 23 пациента, из которых больше всего, 9 человек, скончались в Тбилиси.
По его же словам, выздоровели 1 262 человека и в общей сложности количество выздоровевших выросло до 12 632.
«За последние 24 часа в стране выявлено 1 824 новых подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, суммарный же показатель выявленных случаев составляет 32 127. Как отмечалось на вчерашнем брифинге, у нас были оптимистические ожидания относительно роста числа выздоровевших людей и в этом плане мы сохраняем позитивную динамику. В частности, за последние 24 часа выздоровели 1 262 человека, а суммарный показатель выздоровевших вырос до 12 632. К сожалению, за последние 24 часа у нас 23 умерших, в частности, в Тбилиси – 9 человек, в Аджарии – 8, в Имеретии – 2, в Шида Картли – 2, в Мцхета-Мтианети – 2. С 26 февраля 2020 года по сей день в стране зафиксировано 238 случаев смерти от коронавируса», - заявил Бердия Сичинава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна