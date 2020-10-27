

Статистика коронасмертей в Грузии

27.10.2020 13:41





По информации заместителя руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердии Сичинава, за последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 23 пациента, из которых больше всего, 9 человек, скончались в Тбилиси.



По его же словам, выздоровели 1 262 человека и в общей сложности количество выздоровевших выросло до 12 632.



«За последние 24 часа в стране выявлено 1 824 новых подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, суммарный же показатель выявленных случаев составляет 32 127. Как отмечалось на вчерашнем брифинге, у нас были оптимистические ожидания относительно роста числа выздоровевших людей и в этом плане мы сохраняем позитивную динамику. В частности, за последние 24 часа выздоровели 1 262 человека, а суммарный показатель выздоровевших вырос до 12 632. К сожалению, за последние 24 часа у нас 23 умерших, в частности, в Тбилиси – 9 человек, в Аджарии – 8, в Имеретии – 2, в Шида Картли – 2, в Мцхета-Мтианети – 2. С 26 февраля 2020 года по сей день в стране зафиксировано 238 случаев смерти от коронавируса», - заявил Бердия Сичинава.



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