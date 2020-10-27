

712 из 1 824 новых случаев коронавируса зафиксированы в Тбилиси

27.10.2020 14:47





По информации заместителя руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердии Сичинава, 712 из 1 824 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние 24 часа, зафиксированы в Тбилиси.



Что касается других регионов, как сообщил Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства, за последние сутки в Аджарии выявлено 545 случаев коронавируса, в Имерети – 305, в Квемо Картли – 48, в Шида Картли – 56, в Гурии – 24, в Самегрело и Земо Сванети – 63, в Кахетии – 23, в Мцхета-Мтианети – 22, в Самцхе-Джавахети – 22, в Рача-Лечхуми – и Квемо Сванетии – 4.



По его информации, на данном этапе на аппарате искусственного дыхания находится 105 человек.



«В больницах лечатся 3 847 человек, в том числе в тбилисских больницах – 1 958, в Аджарии – 654; тяжелых пациентов – 482, в том числе в Тбилиси – 238, в Аджарии – 76. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 105 человек, в том числе в Тбилиси – 61, в Аджарии – 23.



В ковид-гостиницах находятся 2 238 человек, в том числе 1 186 в Аджарии, в Тбилиси – 786; на дому же лечатся 13 146 человек. В карантинном пространстве у нас 3 757 человек, в том числе в Тбилиси – 752, в Аджарии – 1 926.



На сегодняшний день в самоизоляции находится 28 067 человек, из которых в Тбилиси – 3 224, в Аджарии – 11 017, в Имеретии – 4 195 человек», - отметил Бердия Сичинава.етии



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