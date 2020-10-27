

В Грузии инфицированы 1,678 медиков

27.10.2020 20:16





На данный момент в Грузии коронавирусом заразились 1,678 медиков, что составляет 5,2% от общего числа инфицированных. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе.



«Медицинский персонал — самый уязвимый слой населения, и поэтому уровень инфицирования растет, это характерно не только для Грузии. К первой неделе сентября у нас было инфицировано около 140 медицинских работников, что составляет от 9% до 13% от общего числа зараженных. Сегодня у нас 1,678 инфицированных медицинских работников, что составляет 5,2% от общего числа инфицированных», — сказал Гамкрелидзе, призвав максимально защитить медицинский персонал.



При этом он отметил, что медики заражаются не только на рабочем месте, так как внутри страны идет интенсивное распространение инфекции.



За последние 24 часа в Грузии было выявлено 1,824 случая коронавируса, а общее число случаев заражения увеличилось до 32,127 человек. Из них выздоровели 12,632 пациента.



За последние сутки от ковида скончались 23 пациента, всего по стране зафиксировано 238 летальных случаев. В клиниках под наблюдением находятся 3,847 пациентов, в ковид-гостиницах 2,249 человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





