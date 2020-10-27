|
|
Архимандрит ГПЦ заразился ковидом
27.10.2020 21:14
У архимандрита монастыря отцов Давид-Гареджи Кириона из грузинской православной церкви (ГПЦ) подтвердился ковид. В беседе с Netgazeti священнослужитель рассказал, что чувствует себя хорошо.
В телефонном интервью с телеканалом «Рустави 2» он отметил, что симптомы ковида у него проявились в Тбилиси и он не стал возвращаться в монастырь. По словам Кириона, сейчас он находится дома, в самоизоляции.
Ранее ковидом заразился митрополит Цагери и Лентехи Степане.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна