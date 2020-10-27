

Архимандрит ГПЦ заразился ковидом

27.10.2020 21:14





У архимандрита монастыря отцов Давид-Гареджи Кириона из грузинской православной церкви (ГПЦ) подтвердился ковид. В беседе с Netgazeti священнослужитель рассказал, что чувствует себя хорошо.



В телефонном интервью с телеканалом «Рустави 2» он отметил, что симптомы ковида у него проявились в Тбилиси и он не стал возвращаться в монастырь. По словам Кириона, сейчас он находится дома, в самоизоляции.



Ранее ковидом заразился митрополит Цагери и Лентехи Степане.





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