

Коронавирус выявили у настоятеля монастыря Давита-Гареджи архимандрита Кириона

27.10.2020 22:00





Коронавирус подтвердился у настоятеля монастыря Давид-Гареджи архимандрита Кириона.



Священник сам подтвердил эту информацию во время телефонного разговора с телекомпанией «Рустави-2».



По его словам, в последние дни он не был в церкви и не имел контактов с прихожанами.



«У меня нет температуры, у меня ничего нет, мне только сказали, что «у вас ковид». Не знаю, я верю … Я нахожусь в изоляции дома». — сказал архимандрит Кирион.



Накануне также стало известно, что коронавирус подтвердился у митрополита Цагери и Лентехи Стефане Калиджишвили.



Архимандрит Кирион является одним из главных свидетелей обвинения в резонансном деле Давид-Гареджи. Священник дал показания против двух задержанных госслужащих-картографов – Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, которые обвиняются в том, что не использовали карту от 1938 года, из-за чего, по версии следствия, Грузия могла потерять свою территорию во время делимитации госграницы с Азербайджаном.



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