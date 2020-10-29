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20 пациентов умерли от коронавируса в Грузии


29.10.2020   11:28


В Грузии от коронавируса умерли 20 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 273.

Сегодня выявлено 1 709 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 075 пациентов.

В режиме карантина находятся 3 507 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 022 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 2 344. Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

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