

20 пациентов умерли от коронавируса в Грузии

29.10.2020 11:28





В Грузии от коронавируса умерли 20 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 273.



Сегодня выявлено 1 709 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 075 пациентов.



В режиме карантина находятся 3 507 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 022 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 2 344. Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.





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