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Журналиста «Мтавари архи» ограбили
29.10.2020 14:00
«Неизвестные украли аппарат прямого включения и камеру журналиста «Мтавари архи» - об этом в социальной сети написал журналист Ираклий Вачиберадзе.
Как сообщил report.ge журналист, правоохранители уже прибыли на место происшествия, ведется следствие.
report.geуточняет подробности в министерстве внутренних дел.
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