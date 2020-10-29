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Журналиста «Мтавари архи» ограбили


29.10.2020   14:00


«Неизвестные украли аппарат прямого включения и камеру журналиста «Мтавари архи» - об этом в социальной сети написал журналист Ираклий Вачиберадзе.

Как сообщил report.ge журналист, правоохранители уже прибыли на место происшествия, ведется следствие.

report.geуточняет подробности в министерстве внутренних дел.

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