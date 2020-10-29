

Журналиста «Мтавари архи» ограбили

29.10.2020 14:00





«Неизвестные украли аппарат прямого включения и камеру журналиста «Мтавари архи» - об этом в социальной сети написал журналист Ираклий Вачиберадзе.



Как сообщил report.ge журналист, правоохранители уже прибыли на место происшествия, ведется следствие.



report.geуточняет подробности в министерстве внутренних дел.



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