

В Батуми открыли новый технопарк

29.10.2020 14:32





Новый технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) открыли в городе Батуми, сообщает министерство экономики.



В технопарке представлена универсальная лаборатория промышленных инноваций, оснащенная новейшим оборудованием. Лаборатория, укомплектованная квалифицированными специалистами, поможет заинтересованным сторонам в моделировании и прототипировании, отмечает министерство.



Технопарк объединяет учебный центр, единое рабочее пространство для стартапов и фрилансеров, где можно устроиться на работу при определенных условиях, разработать собственную идею или стартап. В этой среде созданы все условия, способствующие развитию стартапа.



Кроме того, технопарк Батуми будет обслуживать не только местных, но и молодых людей из региона, которые хотят получить новые знания в области инноваций и технологий и хотят стать более конкурентоспособными в этой сфере.



Проект реализован при финансовой поддержке правительства Аджарии и Всемирного банка.



«Открытие таких технопарков по всей Грузии очень важно, это новый очаг знаний и место для инновационного образования молодежи», — сказала министр экономики Натия Турнава.



Глава Минэкономики напомнила о недавнем решении правительства ввести льготный режим для международных компаний, чтобы привлечь в страну как можно больше представителей бизнеса для развития экономики страны.



Таким образом, статус международных компаний могут получить в том числе и IT-компании. По словам Турнава, в Грузию уже переезжают крупные IT-компании, которые трудоустроят талантливых и креативных граждан страны.



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