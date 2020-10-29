

Кобахидзе: «Нацдвижение» планирует бросить тень на процесс выборов

29.10.2020 15:40





По информации исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, оппозиция в день выборов планирует бросить тень на процесс голосования. Как отметил Кобахидзе на проведенном сегодня брифинге, по одним и тем же вопросам ими планируется внесение большого количества жалоб от различных представителей и наблюдателей, чтобы искусственно создать высокую статистику по жалобам.



По его же словам, в день выборов оппозиционные партии планируют умышленно нарушать правила, связанные с ковидом (COVID-19), для появления страха среди избирателей.



«Значительными участниками деструктивного сценария рассматриваются находящиеся в собственности радикальной оппозиции радикальные партийные телевидения – «Мтавари архи» и «ТВ Пирвели». К примеру, вчера состоялся разговор между журналистом «ТВ Пирвели» Нато Гогелия и лидером озургетской организации «Нацдвижения» Бекой Катамадзе, во время которого для оказания поддержки Гогелия попросила Катамадзе сообщить о тех участках, где, цитирую, «они собираются устроить шум и беспорядки», и она была проинформирована о том, что шум и беспорядки планируются в Насакирали и Чаниети. Сотрудничество с партийными телевидениями в деструктивных планах заслуживает особого упоминания», - заявил Кобахидзе.



По его же словам, на анонсированной «Национальным движением» акции в день выборов, представители партии планируют показывать данные лишь с тех участков, где будут их наилучшие результаты.



«Также, у нас есть информация, что Леван Вашаломидзе планирует распространить информацию о прибытии Михеила Саакашвили к сухопутной границе Грузии. Естественно, это намерение не заслуживает серьезного комментария… Хотим подчеркнуть, что любые деструктивные намерения радикальной оппозиции обречены на неуспех так же, как это произошло в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.



Радикальная оппозиция получит от общества жесткий ответ на все те преступления, которые ею были совершены как во время нахождения у власти, так и в оппозиции. Рейтинг «Грузинской мечты» колеблется в пределах от 55 до 60 процентов и при поддержке грузинского избирателя 31 октября будет зафиксирован этот результат. Вместе с тем, чем активнее будет избиратель, тем больше «Нацдвижение» спустится ниже 19-процентной отметки, а «Антиевропейская Грузии» - ниже 4-процентной отметки», - заявил Кобахидзе.



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