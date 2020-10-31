

В Грузии выявлено 1 673 новых случая коронавируса

31.10.2020 12:55





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 673 новых случая коронавируса. Об этом сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Она рассказала о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«За последние 24 часа выявлено 1 673 новых подтвержденных случая инфицирования. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 38 936.



Как я отметила на вчерашнем брифинге, у нас были оптимистические ожидания в отношении роста выздоровевших людей и с этой точки зрения и на сегодняшний день мы сохраняем позитивную динамику. В частности, за последние 24 часа выздоровели 2 881 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 22 691.



К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Скончались 22 человека, из них в Тбилиси – 10, в Аджарии – 7, в Имеретии – 4, в Самцхе-Джавахети – 1. С 26 февраля 2020 года по сей день у нас 307 случаев смерти.



Из 1 673 новых случаев коронавируса 684 выявлены в Тбилиси, в Аджарии – 351 и в Имеретии – 214, в Квемо Картли – 75, в Шида Картли – 98, в Гурии – 41, в Самегрело и Земо Сванетии – 86, в Кахетии – 52, в Мцхета-Мтианети – 23, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 16.



На данном этапе у нас 15 912 активных случаев инфицирования. В больницах лечатся 4 136 человек, в том числе в Тбилиси – 2 037, в Аджарии – 699. Тяжелых пациентов у нас 511, в том числе в Тбилиси – 256, а Аджарии – 77. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 208 лиц, в том числе в Тбилиси – 91, в Аджарии – 76. В ковид-гостиницах находится 2 245 человек, в том числе в Аджарии – 1 145, в Тбилиси – 822. На дому лечится 9 531 человек.



В карантинном пространстве у нас 3 001 человек, в том числе в Тбилиси – 596, в Аджарии – 1 435.



На сегодняшний день на самоизоляции находится 30 467 человек, из них в Тбилиси – 3 515, в Аджарии – 12 996, в Имерети – 3 997», - сообщила Натия Мезвришвили.



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