

В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека

31.10.2020 12:57





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 22 пациента и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 307. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране зафиксировано 1673 новых случая коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 38 936.



Выздоровел еще 2 881 пациент, и их общее число составляет 22 691.



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