

На одном из избирательных участков совершено нападение на журналиста

31.10.2020 17:15





По данным грузинского интернет-издания «Publika», в Глдани на участке № 79, было совершено физическое нападение журналиста, в ходе инцидента поврежден его личный телефон.



«В Глдани на участке № 79 журналист Миндия Габадзе снимал гражданина, который вел себя агрессивно, скандалил, употреблял нецензурные оскорбительные выражения в адрес журналистов. Во время съемок, агрессивно настоенный гражданин, ударил журналиста ногой. В результате журналист получил телесное повреждение, кроме того оказался поврежден его телефон, так как во время удара он упал и забился», — пишет издание.



По сведениям издания, Миндия Габадзе вызван на допрос в полицию.



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