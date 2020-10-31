|
|
На одном из избирательных участков совершено нападение на журналиста
31.10.2020 17:15
По данным грузинского интернет-издания «Publika», в Глдани на участке № 79, было совершено физическое нападение журналиста, в ходе инцидента поврежден его личный телефон.
«В Глдани на участке № 79 журналист Миндия Габадзе снимал гражданина, который вел себя агрессивно, скандалил, употреблял нецензурные оскорбительные выражения в адрес журналистов. Во время съемок, агрессивно настоенный гражданин, ударил журналиста ногой. В результате журналист получил телесное повреждение, кроме того оказался поврежден его телефон, так как во время удара он упал и забился», — пишет издание.
По сведениям издания, Миндия Габадзе вызван на допрос в полицию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна