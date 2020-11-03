

В Грузии выявлено 1 943 новых случая коронавируса, выздоровели 1 833 пациентов

03.11.2020 11:16





В Грузии выявлено 1 943 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено ​44 522 случаев коронавируса. Выздоровели еще 1 833 пациентов, общее число выздоровевших составляет 28 633 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 20 пациентов, всего количество умерших составляет 362 человека.



В режиме карантина находятся 3 080 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 253 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 264.



Напомним, вчера в Грузии был выявлено 1 872 новых случая коронавируса, выздоровели 603 пациентов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





