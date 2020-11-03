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В Грузии от коронавируса умерли 20 пациентов
03.11.2020 11:23
В Грузии от коронавируса умерли 20 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 362.
Сегодня в Грузии выявлено 1 943 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 833 пациентов.
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