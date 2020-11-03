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В Грузии процесс обучения в крупных городах перейдет на дистанционный формат
03.11.2020 13:30
«С 4 по 25 ноября в крупных городах учебный процесс перейдет на дистанционный формат», — заявила заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.
«График возобновления учебного процесса меняется. С 4 по 25 ноября в крупных городах, таких как Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Аджария, процесс обучения перейдет на дистанционный формат. Учебный процесс в Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани также будет переведен на дистанционный режим», — заявила Дгебуадзе.
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