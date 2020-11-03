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Ношение маски становится обязательным как в закрытых, так и в открытых пространствах
03.11.2020 13:30
Ношение маски стало обязательным даже на открытом воздухе. Об этом заявила вице-премьер Майя Цкитишвили на брифинге в правительственной канцелярии.
По словам министра, за нарушение правил ношения маски назначен штраф в размере 20 лари.
Цкитишвили подчеркнула, что это единственный способ защитить граждан от инфекции.
«Мы обязаны позаботиться о том, чтобы вирус не распространялся быстро. Поэтому сегодня было приянто решение об обязательном ношении маски не только в помещении, но и на улице. Вы знаете, на сегодня это единственный способ максимально эффективно защитить граждан от инфицирования. Давайте носить маску все вместе», - сказала Майя Цкитишвили.
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