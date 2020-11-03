

Из новых случаев коронавируса 650 зафиксировано в Тбилиси, 506 - в Аджарии и 324 - в Имерети

03.11.2020 13:32





Из 1943 выявленных сегодня случаев 650 случаев выявлено в Тбилиси, 506 — в Аджарии, 324 — в Имерети, 46 — в Квемо Картли, 100 — в Шида Картли, 47 — в Гурии, 200 — в Самегрело-Земо Сванети, 23 — в Кахетии, 39 — в Мцхета-Мтианети, 4 — в Самцхе-Джавахети, четыре — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель главы оперативного штаба при Координационном совете Бердия Сичинава.



Как отметила Бердия Сичинава, на данном этапе есть 15 501 случай активного инфицирования.



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