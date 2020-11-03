

Гамкрелидзе: никто не может запретить политический процесс - давайте соблюдать регуляции

03.11.2020 14:49





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, протекающие в стране акции протеста и собрания стали источником распространения коронавирусной инфекции. По словам Амирана Гамкрелидзе, никто не может запретить политический процесс, и население должно соблюдать существующие регуляции.



«И на тех акциях, которые являются частью политического процесса, все должны учитывать, что мы должны соблюдать правила. Вирус не знает акций и собраний другого типа. Для вируса они все одинаковы. Мы должны заботиться о здоровье друг друга. Никто не может запретить и остановить политический процесс в этой стране, но давайте все будем добры соблюдать те правила, которые существуют во всех странах», - заявил Гамкрелидзе.



Для справки, исходя из эпидситуации, ношение масок становится обязательным не только в закрытых, но и на открытых пространствах.



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