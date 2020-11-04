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В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса
04.11.2020 11:27
В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 46 817 случаев коронавируса. Выздоровели еще 2 537 пациентов, общее число выздоровевших составляет 31 170 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 19 пациентов, всего количество умерших составляет 381 человека.
В режиме карантина находятся 3 004 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 355 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 428.
Напомним, вчера в Грузии был выявлено 1 943 новых случая коронавируса, выздоровели 1 833 пациентов.
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