

В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса

04.11.2020 11:27





В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено ​46 817 случаев коронавируса. Выздоровели еще 2 537 пациентов, общее число выздоровевших составляет 31 170 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 19 пациентов, всего количество умерших составляет 381 человека.



В режиме карантина находятся 3 004 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 355 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 428.



Напомним, вчера в Грузии был выявлено 1 943 новых случая коронавируса, выздоровели 1 833 пациентов.



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