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В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса


04.11.2020   11:27


В Грузии выявлено 2 295 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

К этому времени в Грузии подтверждено ​46 817 случаев коронавируса. Выздоровели еще 2 537 пациентов, общее число выздоровевших составляет 31 170 пациентов.

От коронавируса в стране умерли еще 19 пациентов, всего количество умерших составляет 381 человека.

В режиме карантина находятся 3 004 граждан, в стационаре под наблюдением врачей — 4 355 человек. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах — 2 428.

Напомним, вчера в Грузии был выявлено 1 943 новых случая коронавируса, выздоровели 1 833 пациентов.

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