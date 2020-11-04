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В Грузии от коронавируса умерли 19 пациентов


04.11.2020   11:27


В Грузии от коронавируса умерли еще 19 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 381.

Сегодня выявлено 2 295 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 537 пациентов.

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