

В Грузии от коронавируса умерли 19 пациентов

04.11.2020 11:27





В Грузии от коронавируса умерли еще 19 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 381.



Сегодня выявлено 2 295 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 537 пациентов.



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