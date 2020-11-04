

В январе-сентябре 337 человек погибли и 5004 пострадали в автодорожных происшествиях

04.11.2020 13:37





За три квартала 2020 года (январь-сентябрь) произошло 3707 дорожных происшествий, 337 человек погибли и 5004 пострадали. Информацию об этом распространяет «Альянс Грузии за безопасные дороги».

По их информации, согласно официальным данным, предоставленным МВД, в январе-сентябре 2020 года в Грузии погибли 87 пешеходов и 959 пострадали, также в возрасте от 0 до 16 лет погибли 17 и пострадали 465 подростков.



«В третьем квартале 2020 года (июль-август-сентябрь) всего произошло 1437 случаев (по статье 276 УК Грузии), 134 лица погибли, 2022 пострадали.



В третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель гибели возрос на 18,6% (113 погибших), а количество пострадавших увеличилось на 7% (пострадали 2176 человек).

В третьем квартале наибольшее количество ДТП произошло: в столице - 620, за ними следуют Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 174 и Аджария - 128.



Больше всего погибших в третьем квартале в Мцхета-Мтианети - 24, в Тбилиси - 22, в регионах Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 19, Шида Картли - 19 человек.



Причины дорожных происшествий:



1. Выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.

2. Превышение установленной скорости движения.

3. Несоблюдение дистанции

4. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в информации.





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