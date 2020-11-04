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25 грузинских НПО требуют пересчета голосов на спорных участках
04.11.2020 14:24
25 грузинских неправительственных организаций подписали совместное заявление по поводу парламентских выборов 2020 года. НПО требуют пересчета голосов на избирательных участках, в протоколах которых отмечен дисбаланс. Они также настаивают на правовом и беспристрастном рассмотрении поданных жалоб.
«В день выборов на избирательных участках и вокруг них имели место словесные и физические столкновения, случаи препятствования в работе и нападений на наблюдателей и журналистов. Неправительственные организации зафиксировали не один случай нарушения тайны голосования и подкупа избирателей».
По данным НПО, подписавший совместное заявление, только пять организаций, у которых было около 3000 наблюдателей, написали свыше 500 жалоб на разных избирательных участках.
Совместное заявление подписали:
Ассоциация молодых юристов (GYLA)
Transparency International – Georgia (ТИ);
Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);
«Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
Фонд открытого общества (OSGF);
Центр исследования экономической политики (EPRC);
Союз «Сапари»;
«Зеленая альтернатива»;
Центр по правам человека (HRC);
Институт исследований демократии (DRI);
Медиа клуб Грузии;
«Атлантический совет Грузии»;
Институт политики Грузии (GIP);
Институт развития свободы информации (IDFI);
Международный центр гражданской культуры (ICCC);
Центр регионального развития;
Ассоциация реформ Грузии (GRASS);
Центр исследований прав человека и социальной справедливости;
Союз демократического развития Грузии;
Центр расследовательской журналистики и адвокатирования;
Центр развития систем управления (MSDC);
«Гражданская инициатива»;
Общинный фонд «Лели»;
Общинная организация «Нукриани».
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