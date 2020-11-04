

25 грузинских НПО требуют пересчета голосов на спорных участках

04.11.2020 14:24





25 грузинских неправительственных организаций подписали совместное заявление по поводу парламентских выборов 2020 года. НПО требуют пересчета голосов на избирательных участках, в протоколах которых отмечен дисбаланс. Они также настаивают на правовом и беспристрастном рассмотрении поданных жалоб.



«В день выборов на избирательных участках и вокруг них имели место словесные и физические столкновения, случаи препятствования в работе и нападений на наблюдателей и журналистов. Неправительственные организации зафиксировали не один случай нарушения тайны голосования и подкупа избирателей».



По данным НПО, подписавший совместное заявление, только пять организаций, у которых было около 3000 наблюдателей, написали свыше 500 жалоб на разных избирательных участках.



Совместное заявление подписали:



Ассоциация молодых юристов (GYLA)

Transparency International – Georgia (ТИ);

Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);

«Демократическая инициатива Грузии» (GDI);

Фонд открытого общества (OSGF);

Центр исследования экономической политики (EPRC);

Союз «Сапари»;

«Зеленая альтернатива»;

Центр по правам человека (HRC);

Институт исследований демократии (DRI);

Медиа клуб Грузии;

«Атлантический совет Грузии»;

Институт политики Грузии (GIP);

Институт развития свободы информации (IDFI);

Международный центр гражданской культуры (ICCC);

Центр регионального развития;

Ассоциация реформ Грузии (GRASS);

Центр исследований прав человека и социальной справедливости;

Союз демократического развития Грузии;

Центр расследовательской журналистики и адвокатирования;

Центр развития систем управления (MSDC);

«Гражданская инициатива»;

Общинный фонд «Лели»;

Общинная организация «Нукриани».



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