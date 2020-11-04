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Самому старшему в Грузии пациенту с коронавирусом 102 года
04.11.2020 17:43
В инфекционной больнице Кутаиси от коронавирусной инфекции лечится 102-летний пациент, который был инфицирован в доме для престарелых.
Состояние пациента стабильное, сообщил журналистам медицинский директор клиники Нодар Маглаперидзе.
В той же клинике находятся самые маленькие пациенты, инфицированные коронавирусом – младенцы, которым 1 и 2 месяца.
«Всего на этом этапе в клинике у нас 76 пациентов, из них десять новые. Состояние четырех пациентов критическое и они переведены на искусственное дыхание. Состояние 11 пациентов тяжелое, а остальных — средней тяжести», — сказал Маглаперидзе.
За последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в Грузии составило 2 295. При этом число выздоровевших превышает число зараженных – их 2 537 человек,
За сутки скончались 19 человек. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 46817 случаев заражения. Из них вылечились 31 170 пациентов. Скончались 381.
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