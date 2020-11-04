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В гостинице для инфицированных COVID-19 скончалась 60-летняя женщина


04.11.2020   18:33


Инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина, у которой не наблюдалось никаких симптомов заболевания, скончалась в одной из специализированных гостиниц для заболевших COVID-19 в Тбилиси.

Члены семьи скончавшейся обвиняют персонал гостиницы в халатности. По их словам, у женщины не было коронавируса, она умерла по недосмотру персонала от осложнений диабета.

«Она находилась в этой гостинице 4 дня, ей не оказали надлежащую медицинскую помощь, была предоставлена только еда. Я позвонил руководству и сказал, что моя мать больна, страдает диабетом и ей требуется особое внимание. Меня обвинили, в том, что я часто звоню. Тест был проведен вчера, а сегодня мама умерла», - сказал сын умершей женщины.

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