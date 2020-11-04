

В Грузии за сутки инфицированы коронавирусом 209 сотрудников больниц

04.11.2020 21:02





В Грузии за минувшие сутки было зафиксировано 209 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Вместе с тем он отметил, что в Грузии показатель инфицирования медперсонала не превышает 6%, что не является высоким показателем.



Всего в Грузии за время начавшейся в феврале эпидемии было инфицировано более 2,8 тысячи медиков.



Гамкрелидзе призвал коллег к осторожности и бдительности.



«Вновь увеличились случаи среди медперсонала. По данным сегодняшнего утра у нас 209 случаев. Вы знаете, насколько критическим является рост инфицирования медперсонала, потому что они обслуживают инфицированных людей», сказал он.



Гамкрелидзе отметил, что специалисты ждут роста новых случаев в ноябре.



«Для того, чтобы оборвать цепь распространения инфекции, необходимо, чтобы инфицированный человек и лица, находящиеся в контакте с ними, незамедлительно переходили в самоизоляцию», — отметил Гамкрелидзе.



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