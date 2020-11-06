|
|
В Грузии выявлено 2 775 новых случая коронавируса
06.11.2020 12:33
В Грузии выявлено 2 775 новых случая коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.
К этому времени в Грузии подтверждено 51 993 случаев коронавируса. Выздоровели еще 3 560 пациентов, общее число выздоровевших составляет 37 019 пациентов.
На данном этапе в стране есть 14 525 активных случаев, из них состояние 619 пациентов тяжелое.
За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли еще 22 пациента, всего количество умерших составляет 423 человека.
В режиме карантина находятся 3 094 граждан. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах —2 438, 7 469 лечатся на дому, в самоизоляции — 31 370 человек.
Напомним, вчера в Грузии был выявлено 2 401 новых случая коронавируса, выздоровели 2 289 пациентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна