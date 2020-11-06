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В Грузии выявлено 2 775 новых случая коронавируса


06.11.2020   12:33


В Грузии выявлено 2 775 новых случая коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

К этому времени в Грузии подтверждено 51 993 случаев коронавируса. Выздоровели еще 3 560 пациентов, общее число выздоровевших составляет 37 019 пациентов.

На данном этапе в стране есть 14 525 активных случаев, из них состояние 619 пациентов тяжелое.

За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли еще 22 пациента, всего количество умерших составляет 423 человека.

В режиме карантина находятся 3 094 граждан. Количество людей, которые лечатся в ковид-гостиницах —2 438, 7 469 лечатся на дому, в самоизоляции — 31 370 человек.

Напомним, вчера в Грузии был выявлено 2 401 новых случая коронавируса, выздоровели 2 289 пациентов.

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