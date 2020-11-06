

Из 2775 новых случаев коронавируса 1044 выявлено в Тбилиси, 526 - в Имерети, 503 - в Аджарии

06.11.2020 12:35





Из 2775 новых случаев коронавируса 1044 выявлено в Тбилиси, 526 — в Имерети и 503 — в Аджарии. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.



По его информации, распределение новых случаев заболевания COVID-19 в других регионах страны выглядит следующим образом: 207 — в Квемо Картли, 177 — в Шида Картли, 89 — в Гурии, 117 — в Самегрело-Земо Сванети, 36 — в Кахетии, 43 — в Мцхета-Мтианети, 25 — в Самцхе. — в Джавахети, 8 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.



По словам Ходжеванишвили, за последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, в том числе восемь — в Тбилиси, шесть — в Аджарии, семь — в Имерети и один — в Квемо Картли.



С 26 февраля 2020 года от коронавируса умерли 423 человека.



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