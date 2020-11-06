

Имнадзе: Погибнет больше людей, если число заболевших увеличится

06.11.2020 16:46





По словам Пааты Имнадзе, заместителя руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями, экономика Грузии недостаточно сильна, чтобы выдержать введение строгих ограничений.



Специалист отметил, что из каждых 125 пациентов один погибает. И чем больше таких по 125появится, тем большее количество пациентов умрет.



«Мы живем в период, когда любое ограничение почему-то воспринимается как ограничение политической активности. Но речь не идет о запрете политической деятельности. Экономика нашей страны недостаточно сильна, чтобы вводить очень строгие ограничения, поэтому мы должны подходить к этому вопросу здраво – ограничения должны быть такими, чтобы экономика могла функционировать. Будем надеяться, наше население учтет тот факт, что реальность сегодня такова, что из 125 пациентов умирает один. И чем больше появится таких пациентов по 125, тем больше людей погибнет. Это мировая статистика. Люди погибнут и во время домашнего лечения. К сожалению это возможно, когда заболеют одновременно десятки тысяч людей. Вот почему мы не хотим, чтобы рост заражений был резким и быстрым», - сказал Паата Имнадзе.



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