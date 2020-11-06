

На участке в Кутаиси из конверта выпал бюллетень второго тура президентских выборов – Кахидзе

06.11.2020 20:59





Представитель «Европейской Грузии» Отар Кахидзе заявляет, что в Кутаиси из одного из конвертов выпал бюллетень второго тура со времени президентских выборов, состоявшихся в 2018 году.



«Когда на участке из избирательной урны достают конверт, а в нем не лежит бюллетень, это означает, что бюллетень вынесли. Таких случаев, когда бюллетени были вынесены было – 8 804.



На 80-м избирательном участке в Кутаиси произошел курьезный случай, когда из конверта достали бюллетень второго тура выборов Саломе Зурабишвили. Оставшийся бюллетень со времени предыдущей карусели положили вместо пустого конверта. Бюллетень сразу же исчез, наш представитель не смог его сфотографировать, но об этом знает весь район и об этом много говорят»- говорит Кахидзе.





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