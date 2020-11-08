

В Грузии выявлен 2 901 новый случай коронавируса

08.11.2020 11:53





В Грузии за сутки выявлен 2901 новый случай коронавируса, 2 799 инфицированных выздоровели, умерли 34 человека. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 57 753 случая заражения коронавирусом, из которых 42 572 инфицированных излечились и 475 умерли.



В больницах находится 4 691 человек, в ковид-гостиницах — 2 879 человек.





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