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В Грузии выявлен 2 901 новый случай коронавируса
08.11.2020 11:53
В Грузии за сутки выявлен 2901 новый случай коронавируса, 2 799 инфицированных выздоровели, умерли 34 человека. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 57 753 случая заражения коронавирусом, из которых 42 572 инфицированных излечились и 475 умерли.
В больницах находится 4 691 человек, в ковид-гостиницах — 2 879 человек.
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