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В Грузии выявлен 2 901 новый случай коронавируса


08.11.2020   11:53


В Грузии за сутки выявлен 2901 новый случай коронавируса, 2 799 инфицированных выздоровели, умерли 34 человека. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 57 753 случая заражения коронавирусом, из которых 42 572 инфицированных излечились и 475 умерли.

В больницах находится 4 691 человек, в ковид-гостиницах — 2 879 человек.

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