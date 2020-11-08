

В Грузии от коронавируса умерли 34 пациента

08.11.2020 11:56





За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 34 пациента. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



С начала пандемии в Грузии от коронавируса скончалось 475 человек.



Сегодня выявлен 2 901 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 2 799 пациентов. В настоящее время в стране подтверждено 57 753 случая коронавируса, из них выздоровели 42 572 человека.





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