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В Грузии от коронавируса умерли 34 пациента
08.11.2020 11:56
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 34 пациента. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии от коронавируса скончалось 475 человек.
Сегодня выявлен 2 901 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 2 799 пациентов. В настоящее время в стране подтверждено 57 753 случая коронавируса, из них выздоровели 42 572 человека.
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