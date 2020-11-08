

Статистика распределения новых случаев коронавируса по регионам Грузии

08.11.2020 11:58





По сообщению пресс-службы правительства Грузии, за минувшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 34 человека, в том числе: 14 человек в Тбилиси, 7 — в Аджарии, 8 — в Имерети, 3 — в Шида Картли, по одному инфицированному — в Квемо Картли и Кахети.



С начала пандемии число летальных случаев составило 475.



Статистика выявленных за сутки 2 901 случаев коронавируса по регионам:



Тбилиси — 1060;

Аджария — 461;

Самегрело-Земо Сванети — 369;

Имерети — 340;

Шида Картли 199;

Квемо Картли — 181;

Кахети — 94;

Мцхета-Мтианети — 78;

Гурия — 68;

Самцхе-Джавахети — 45;

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 6.



Согласно сообщению пресс-службы правительства, на данном этапе в стране зарегистрировано 14 680 активных случаев коронавируса.





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