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Статистика распределения новых случаев коронавируса по регионам Грузии
08.11.2020 11:58
По сообщению пресс-службы правительства Грузии, за минувшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 34 человека, в том числе: 14 человек в Тбилиси, 7 — в Аджарии, 8 — в Имерети, 3 — в Шида Картли, по одному инфицированному — в Квемо Картли и Кахети.
С начала пандемии число летальных случаев составило 475.
Статистика выявленных за сутки 2 901 случаев коронавируса по регионам:
Тбилиси — 1060;
Аджария — 461;
Самегрело-Земо Сванети — 369;
Имерети — 340;
Шида Картли 199;
Квемо Картли — 181;
Кахети — 94;
Мцхета-Мтианети — 78;
Гурия — 68;
Самцхе-Джавахети — 45;
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 6.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, на данном этапе в стране зарегистрировано 14 680 активных случаев коронавируса.
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