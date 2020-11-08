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Спецслужбы прямо в воздухе конфисковали дрон телеканала Mtavari Arkhi
08.11.2020 17:11
Генеральный директор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявляет, что им удалось поднять дрон в воздух после того, как долгое время не могли это сделать из-за заглушки сигнала властями.
После того как дрон был поднят на акции оппозиции в центре Тбилиси, властям удалось его перехватить.
"Мы подняли дрон, отсняли множество людей, [спецслужбы] заглушили его и захватили" - пишет Гварамия.
Он требует прекращения вмешательства в журналистскую деятельность и предоставления гарантированного Конституцией права свободно освещать текущие события, а также возвращения их техники.
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