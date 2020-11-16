

В Батуми от коронавируса умер 12-летний подросток

16.11.2020 23:12





В Батуми от коронавируса скончался 12-летний подросток. По оценке замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, это требующий внимания случай, который обязательно будет изучен министерством.



«Говорить об этом считаю этически неправильным. Минздрав, разумеется, изучит этот случай. Он требует внимания и последует соответствующее реагирование в отношении той клиники, где управлялся этот случай, и, насколько нам известно, на основании тех данных, что у нас были до этого, управление этим случаем было совершенно адекватным. Все остальное, что необходимо для анализа такого типа информации, Минздравом будет собрано», - заявила Тамар Габуния в эфире телеканала «Рустави 2».



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