

В компании «Сакнахшири» у 144 человек выявлен коронавирус

17.11.2020 10:59





Компания «Сакнахшири» (Грузуголь) приостановила производственный процесс. Согласно заявлению компании, у 144 трудоустроенных в «Сакнахшири» подтвержден коронавирус.



«Исходя из тяжелой эпидемиологической ситуации, сложившейся в Грузии, «Сакнахшири» перманентно проводит тестирование сотрудников и активно проводит дезинфекционные работы. 13 ноября было проведено PCR -тестирование всех сотрудников компании (трудозаняты 1170 человек). На данный момент известны результаты тестирования 1114 сотрудников, из них - 144 положительные. Исходя из сложившейся ситуации, по решению компании, рабочий процесс на предприятии будет приостановлен на 2 недели.



Основная часть сотрудников перейдет в изоляцию. Их доставку в ковид-гостиницы обеспечивает государство. Будет создан специальный колл-центр, который осуществит мониторинг состояния здоровья инфицированных и членов их семей. На шахтах и в ​​наземном комплексе «Сакнахшири» не прекращались работы по дезинфекции от Covid 19. Данные меры контролируются штабом по превенции вируса.



После двухнедельного карантина сотрудники «Сакнахшири» пройдут повторное тестирование», - говорится в распространенной информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





