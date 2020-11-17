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Pfizer запускает пилотную программу иммунизации
17.11.2020 11:00
Американская фармацевтическая компания Pfizer запускает пилотную программу иммунизации в 4 штатах США.По сообщениям СМИ, четыре штата - Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси - были выбраны для участия в программе из-за различных размеров, многообразия населения и инфраструктуры иммунизации.
В компании поясняют, что участие в пилотной программе не означает, что население этих штатов получит вакцину раньше, чем в других штатах.
Напомним, на прошлой неделе ведущая фармацевтическая компания США Pfizer и немецкая компания BioNTech заявили, что созданная ими потенциальная вакцина против коронавируса показала эффективность на 90%. Pfizer заявляет, что к концу этого года возможно поставить 50 миллионов доз вакцины и к концу 2021 года увеличить это число до 1,3 миллиарда.
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